Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Известный китайский супертяж Чжан Чжилей поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Все будет зависеть от подготовки. Это самый важный фактор, на который надо обращать внимание перед тем, как делать какой-либо прогноз. Но если все пройдет так, как я думаю – то Усик снова победит. Я считаю, что Александр просчитал Тайсона», – сказал Чжилей.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua