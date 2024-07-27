Чисора признался, кто нанес ему более сильный удар, чем Усик и Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран супертяжелого веса британец Дерек Чисора назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар в карьере. Чисора отметил удары Пола Батлина и считает, что они были сильнее, чем у его экс-соперников из Украины – Виталия Кличко и Александра Усика.

«Самый сильный удар? Помните такого парня, Пола Батлина? Он меня так сильно в свое время ударил, что я подумал, что рефери надо проверить его перчатки. Никогда не забуду его удары. Он был слишком силен и хорошо бил по корпусу», – сказал Чисора.

Чисора дважды дрался с Батлином на профи-ринге и дважды победил.

Ранее Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри.

sport.ua