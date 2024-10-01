Хоккеисты НХЛ будут играть с наклейками на шлемах в память о погибших братьях Годро

Джонни Годро. Фото Global Look Press

Хоккеисты НХЛ будут выступать в шлемах со специальными наклейками в память о погибших Джонни и Мэттью Годро, сообщает журналист Дэн Розен.

Наклейки будут содержать игровые номера спортсменов и первую букву их фамилии. Акция будет длиться с 4 по 24 октября.

Джонни Годро с 2014 по 2022 год выступал за «Калгари», после чего перешел в «Коламбус». Его младший брат Мэттью выступал в АХЛ и чемпионате Швеции, он завершил карьеру хоккеиста после сезона-2021/22.

Братья Годро погибли 29 августа во время велосипедной прогулки, их сбил на машине нетрезвый водитель.

«Коламбус» будет весь сезон выступать с нашивкой на форме с номером 13, под которым играл Джонни Годро.

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