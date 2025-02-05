Клуб MLS установил трансферный рекорд американской лиги

Американская команда «Атланта Юнайтед» совершила крупнейшую покупку в истории MLS, заплатив 21,25 млн евро за нападающего «Мидлсбро» Эммануэля Латте-Лата. 26-летний форвард подписал контракт до конца 2028 года, а также получил опцию продления еще на один сезон. При этом сумма трансфера может увеличиться благодаря предусмотренным бонусам.

Этот переход стал самым дорогим в истории лиги, побив рекорд, установленный всего несколько дней назад. До этого Кевин Денкей перешел из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати» за 15,3 млн евро.

В текущем сезоне Латте-Лат провел 31 матч за «Мидлсбро» во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.

Напомним, звездный хавбек Баварии продолжит сотрудничество с клубом.