Итальянский гранд делает ставку на трансфер Георгия Судакова

Итальянский «Наполи» планирует усиление состава летом и сосредоточится на трансфере полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой издание Calciomercato.

Главный тренер Антонио Конте остался недоволен зимним трансферным окном, поскольку клуб не смог найти замену Хвиче Кварацхелии, который отправился в ПСЖ. В январе неаполитанцы вели переговоры с «Лиллем» по поводу перехода Эдона Жегрова, но договориться с французами не удалось. Теперь в числе приоритетных целей «Наполи» на лето значатся Судаков и Жегрова.

Ранее интерес к украинскому полузащитнику проявляла «Фиорентина», предлагая за него 20 миллионов евро, но «Шахтер» отказался от сделки.

Напомним, английская «Астон Вилла» следит за выступлениями 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым.