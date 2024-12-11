Клуб АПЛ присматривается к Георгию Судакову

Английская «Астон Вилла» следит за выступлениями 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым, сообщает Caughtoffside.

Клуб из Бирмингема понимает, что переход вряд ли будет простым из-за финансовых аппетитов «горняков», которые хотят получить за своего футболиста не менее 65 миллионов евро.

Напомним, личное соглашение Судакова с «Шахтером» рассчитано до 31 декабря 2028 года.

В этом сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых отметился 9 голами и тремя результативными передачами.

Добавим, ранее интерес к Судакову проявляли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».