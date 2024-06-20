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Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Спасти рядового Кейна

Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Во время первого матча группового этапа нынешнего Евро, когда Англия противостояла Сербии, мы фактически не увидели на поле Харри Кейна. Нападающий "Баварии" провел на поле весь матч, но из-за того, что Саутгейт ограничил его ролью сугубо наконечника, а не универсального нападающего, в действии Кейна мы так и не увидели.

    Изменит ли что-то в своей структуре главный тренер, чтобы все-таки развязать руки своему главному бомбардиру?

    Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 июня.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Евро-2024. Группа С. 2-й тур

    20 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

    Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Трансляция матча Дания — Англия Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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