Берлин. Сёстры Киченок не смогли пробиться в полуфинал парного разряда

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 500 в Германии
Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) 6:7(6), 6:7(6)
Людмила и Надежда провели на корте два часа игрового времени. По ходу встречи украинки выполнили три эйса, допустив четыре двойные ошибки, сделали два брейка и проиграли столько же геймов на своей подаче.
Сёстры Киченок провели второй совместный турнир в этом году. В апреле они дошли до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
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