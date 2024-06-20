Берлин. Сёстры Киченок не смогли пробиться в полуфинал парного разряда

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 500 в Германии

Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) 6:7(6), 6:7(6)

Людмила и Надежда провели на корте два часа игрового времени. По ходу встречи украинки выполнили три эйса, допустив четыре двойные ошибки, сделали два брейка и проиграли столько же геймов на своей подаче.

Сёстры Киченок провели второй совместный турнир в этом году. В апреле они дошли до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

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