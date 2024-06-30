Сату-Маре (М25). Орлов выиграл четвертый парный титул ITF в этом сезоне

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом соревнований ITF М25 в Румынии

В финале соревнований украинец и его напарник болгарин Петр Нестеров, посеянные под первым номером, за 79 минут победили пару Милош Кароль/Майкл Шоу (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:2. Украинско-болгарский тандем три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку, проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка.

Путь к титулу:

R1: Габриэль Гету/Даниэль Ута (Румыния) 6:3, 6:2

QF: Александру Лука/Иоан Александру Теглас (Румыния) 6:2, 6:2

SF: Влад Кристиан Брезу/Георг Кладиу Шинтейе (Румыния) 6:2, 6:1

FR: Милош Кароль/Майкл Шоу (Словакия/Великобритания, 3) 6:4, 6:2

29-летний Владислав Орлов четвертый раз в сезоне сыграл в парном финале на уровне ITF и завоевал четвертый титул. Всего для украинца на турнирах ITF это был 38-й финальный поединок, в котором он завоевал свой 17-й чемпионский трофей.

За свое выступление в Румынии Владислав Орлов заработал 775 долларов призовых и 25 рейтинговых очков.

btu.org.ua