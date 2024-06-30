Цуноду оштрафовали на 40000 евро

В первой сессии Юки грубо высказался в адрес соперников, которые выстроились на пит-лейн и не спешили выезжать на трассу. Цунода произнёс по радио: «Эти парни просто умственно отсталые». Директор гонки усмотрел в этом потенциальное нарушение пункта 12.2.1.k международного спортивного кодекса – своими словами Цунода мог оскорбить людей с реальными заболеваниями.

Рассмотрев ситуацию, стюарды оштрафовали Цуноду на 40000 евро, половину штрафа он обязан выплатить сейчас, половина отложена до конца сезона и будет выплачена в случае повторного нарушения.

«Получив запрос от директора гонки, вызвав и заслушав гонщика и представителя команды, стюарды Гран При Австрии постановили следующее:

Во время первой части квалификации, когда машина #22 стояла в очереди на выезде с пит-лейн, а другая машина втиснулась перед ней, гонщик сделал заявление по командному радио используя оскорбительные выражения.

Во время слушаний гонщик извинился и объяснил, что поскольку английский не является его родным языком, он до окончания сессии не знал, точного значения использованных слов. Он заявил, что был в ужасе, поняв их смысл. Он утверждал, что его понимание слов было иным, но признал, что это не может рассматриваться как оправдание.

Стюарды ценят честность гонщика, но подчеркивают, что использованные им слова являются оскорбительными и совершенно неуместными. Использование таких слов через общественную платформу, равносильно неподобающему поведению, как это определено в статье 20 международного спортивного кодекса.

Учитывая все обстоятельства, стюарды определили, что необходим суровый штраф, но приняли во внимание искреннее раскаяние гонщика и его предложение принести публичные извинения – по этим причинам они решили отложить действие части наложенного штрафа до конца года», – сказано в решении стюардов.

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