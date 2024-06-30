Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) может вернуться в тяжелый вес. Александр рассматривает такую возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Эту информацию подтвердил бывший соперник Усика Тони Беллью, который оценил подобное решение украинца.

«Меня не удивило решение Усика, ведь он мне это давно говорил. Еще перед боем с Фьюри он заявил, что после победы он хочет вернуться в крузервейт.

Думаю, что это не принесет ему выгоды. Это нехорошо, ведь у его тела было время, чтобы адаптироваться к нынешнему весу, он думает, что ему будет легко вернуться в крузеры, но на самом деле это не так. Я думаю он это поймет и передумает. Но даже если он решит спуститься в крузервейт, то никто его не победит», – сказал Беллью.

sport.ua