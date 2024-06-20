Пьер Гасли: Команда выберет лучшую силовую установку

Ходят слухи, что в конце следующего сезона команда Alpine откажется от моторов Renault, став клиентом одного из поставщиков. Пьер Гасли уверен в том, что команда проанализирует все варианты и выберет лучший.

Пьер Гасли: «Цель команды очевидна. Мы хотим бороться в первых рядах. С моторами команда рассмотрит все варианты и выберет лучший с точки зрения эффективности. Команда открыта в этом вопросе, я доверяю решению руководства и не испытываю опасений по этому поводу.

Да, мы потеряем статус заводской команды. Он выгоден меньшим числом ограничений, но регламент сейчас составлен так, что между сторонами есть чёткий паритет, особенно в части двигателей.

До конца этого сезона мы наверняка прибавим. В команде произошло много изменений – в руководстве, в работе, в процессах. Было много улучшений в разных отделах, но это не сразу приводит к улучшению результатов на трассе. Понадобится время, но я знаю, что позже в этом году мы сможем добиться от машины большей эффективности».

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