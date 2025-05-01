Airia – новый технологический партнёр Williams

Перед началом гоночного уик-энда в Майами в Williams объявили о начале многолетнего сотрудничество с компанией Airia, которая вошла в число технологических партнёров команды.

Разработки Airia в области искусственного интеллекта позволят Williams автоматизировать сложные задачи, улучшить процесс принятия решений в технических и операционных структурах с помощью надёжных инструментов управления.

Логотипы компании, чья штаб-квартира расположена в Атланте, появятся на концевых пластинах переднего антикрыла и Halo машин Алекса Элбона и Карлоса Сайнса.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Мы рады сообщить, что перед Гран При Майами компания Airia выбрала Williams в качестве партнёра, чтобы помочь ускорить нашу трансформацию на пути к победам в чемпионате. Мы набираем скорость, инвестируя в нужных людей, инструменты и передовые технологии, необходимые для успеха, а также привлекая нужных партнёров, таких как Airia, которые помогут команде добиться успеха».

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