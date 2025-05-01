Ига Швёнтек: “Быть на корте, когда проигрываешь 0:6 – это странное чувство”

Действующая чемпионка турнира в Мадриде польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над американкой Мэдисон Кис в четвертьфинальном поединке



“Если честно, это один из самых странных матчей, которые я когда-либо играла. В начале Мэдди играла просто идеально, а мне ни в чем не удалось перехватить инициативу. Не то чтобы я плохо чувствовала мяч, я чувствовала его хорошо, просто каждый раз удары были слишком длинными (летели в аут).

Не знаю, я просто пыталась играть немного короче, попадать в корт. Думаю, из-за того, что я чаще стала перебивать мяч на ее половину, я заставила ее немного больше ошибаться. И тогда инициатива перешла на мою сторону, но я не уверена, почему именно (смеется).

Очевидно, что проигрывать первый сет со счетом 0:6 было не легко, поэтому я просто пыталась оставаться в игре. В итоге, я довольна, что смогла это сделать. Как это, когда сама получаешь «баранку»? Не хорошо (смеется). Однако это хотя бы быстро происходит. Это единственный положительный момент в этом. Но, да, быть на корте, когда проигрываешь 0:6… Это странное чувство.

Как изменится моя подготовка к полуфиналу, ведь не будет выходного дня? Не сильно изменится, рутина почти та же, нет смысла в чем-то перебирать меру, это будет просто отдых и процедуры по восстановлению. Я буду готова, неважно, когда нужно играть. А что касается будущей соперницы, будет ли это Гауфф или Андреева [позже Коко Гауфф одержала победу], то, конечно, это будет испытание, обе они сильные теннисистки и знают, как играть на грунте. Я постараюсь подготовиться и выложиться на полную”.



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