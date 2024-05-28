Рафаэль Надаль: «Если это последний раз, когда я играю на Ролан Гаррос, то я в мире с собой»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль — о поражении от Александра Зверева, выступлении на Олимпийских играх и травяном сезоне

О своем уровне и ощущениях после матча

— Ничего плохого я не почувствовал. Я показал, прежде всего, самому себе, что я был готов к большему, чем то, что я в итоге сделал, то есть, проиграл в первом раунде. Но ведь так бывает, не так ли? Когда ты не сеяный, ты играешь против игрока, который находится в отличной форме и является одним из лучших в мире. Как я уже говорил ранее, это была положительная неделя для меня в плане тренировок с точки зрения всего. То есть и физических показателей тоже. Без сомнения, я чувствовал себя намного лучше, чем раньше. Я не чувствовал каких-то ограничений.

Сегодня в матче так же. Я чувствовал, что могу двигаться намного лучше, чем на предыдущих турнирах. Но передо мной был очень сильный соперник. И он играл хорошо, я думаю. Несмотря на это у меня были шансы, я подавал на вторую партию, у меня были брейк-поинты, брейк в третьем сете, дальше тоже были шансы… Я имею в виду, что я не отставал настолько сильно. Это мои ощущения. Это, пожалуй, моя правда. Наверное, сегодня мне нужно было, чтобы он провел не лучший матч.

Думаю, я сыграл на хорошем уровне во всех отношениях, по сравнению с тем, как я играл за несколько недель до этого. Так что я этим доволен. Конечно, я разочарован, что проиграл, но с точки зрения самочувствия, я счастлив, что закончил выступление здоровым. У меня была тяжелая битва. И я был готов к немного большему. Так что это все. Это надо принять.

Если это последний раз, когда я играю здесь, то я в мире с собой (улыбается). Я делал все, чтобы быть готовым к этому турниру на протяжении последних 20 лет. И сегодня, как и последние два года, я работал и преодолевал, наверное, самый тяжелый период в своей теннисной карьере, имея мечту вернуться сюда. По крайней мере, я мечтал. Я проиграл, но это часть тенниса.

Об эмоциях и перспективе завершить карьеру

— Сейчас я никуда не убегаю. Я не знаю, что произойдет в ближайшие несколько месяцев. Мне нужно закончить весь этот процесс. Морально я был настроен поиграть до Олимпиады, а потом мне надо было бы проверить, как я себя чувствую и с точки зрения личной мотивации, здоровья, и с точки зрения уровня тенниса, есть ли смысл продолжать играть. Сегодня я вышел на корт со странным ощущением, что буду играть в первом круге Ролан Гаррос, и не буду фаворитом, и это правда. Мне было трудно показать гораздо более высокий уровень, чем тот, что был сегодня в этот конкретный момент в этом первом раунде. Потому что я играл моментами: где-то на очень хорошем уровне, но где-то я ошибался.

Но это то, что на 100% нормально, когда ты не играешь несколько турниров подряд, когда ты не играешь такие матчи почти два года, это нормально, что твой уровень не такой [высокий] (делает жест рукой). Потому что в конце концов тебе нужно тренировать это, и единственный способ это тренировать — это соревноваться. Чтобы поддерживать свою игру на таком уровне энергии, концентрации, нужно играть часто. На этот раз, по сравнению с другими периодами, когда я возвращался после травм, я вернулся с самой низкой возможной точки, понимаете, в плане всего. Физических показателей, уверенности, боли… Я думаю, когда я возвращался после травм, то в основном мне удавалось быть здоровым с самого начала. Но сейчас это было не так.

Так что я почувствовал свое тело здоровым, как я уже говорил, перед турниром на прошлой неделе. Это была первая неделя, когда я начал чувствовать, что могу двигаться без ограничений. Поэтому я смог выйти на лучший уровень, хорошо потренироваться со всеми игроками. Но, как я уже говорил, одной недели недостаточно, чтобы быть готовым побеждать в таких матчах. Но что правда, то правда, этот корт всегда был сказочным для меня.

О дальнейших планах, травяном сезоне перед Уимблдоном и Олимпиаде

— Я не могу сказать вам, буду ли я готов или не буду через полтора месяца, потому что, знаете, мое тело было как джунгли в течение двух лет. Ты не знаешь, чего ожидать. В один день я просыпаюсь и вижу, что меня кусает змея, а в другой день — тигр (улыбается). Это была большая борьба со всем тем, что я прошел, но последние несколько недель динамика была положительной. Так что я чувствовал себя готовым. Думаю, завтра я буду готов играть снова, если придется. Но мне не придется (улыбается).

Так что вот в чем дело, понимаете… Мне нужно подготовиться, мне нужно очистить свои мысли сейчас и посмотреть, какой новый график у меня, чтобы попытаться быть готовым к Олимпийским играм. Я не могу ничего сказать сегодня, но моя главная цель сейчас — играть на Олимпиаде. Это будет здесь. Поэтому мне нужно подготовиться должным образом, чтобы попытаться приехать сюда здоровым и хорошо подготовленным, а там посмотрим.

Относительно травяного сезона, то это выглядит сложно, честно говоря. Я не могу что-то подтвердить, но делать переход на траву, имея Олимпиаду снова на грунте, — это выглядит сейчас тяжело для меня. Поэтому я не могу ничего подтвердить. Мне нужно поговорить с командой. Мне нужно проанализировать очень много фактов. Я не думаю, что будет разумно после всего того, что произошло с моим телом, сейчас сделать большой переход на совершенно другое покрытие, а потом сразу же вернуться на грунт. Сегодня я чувствую, что это не самая лучшая идея, но не могу подтвердить. Но я чувствую, что даже если я поеду на Уимблдон, потому что мне придётся, я не думаю, что сейчас травяные турниры это хорошая идея.

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