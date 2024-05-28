Карлос Сайнс в начале года узнал, что его контракт с Ferrari продлён не будет. Им активно интересуются в Audi, но в 2026-м, а с контрактом на следующий сезон пока определённости нет.

Карлос Сайнс: « Мой приоритет – остаться в Формуле 1, но мне нужен среднесрочный и долгосрочный проект, в котором я буду чувствовать, что меня ценят, слушают, где я чувствую себя нужным. Я могу взять на себя обязательства в проекте, который будет полезен для моей карьеры.

Я считаю, что перейти в какую-то команду на один-два года, а затем уйти – это неправильный подход к Формуле 1. Все успешные команды были созданы в сотрудничестве с гонщиком, и я хочу участвовать в подобном проекте, где меня любят и ценят, где я буду как дома».

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