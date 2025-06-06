Ford останется с Red Bull даже в случае ухода Ферстаппена

В последние полтора года слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull Racing периодически затихают и вспыхивают с новой силой. Руководитель Ford Performance Motorsport Марк Рашбрук рассказал, что компания не откажется от сотрудничества с командой из Милтон-Кинса, даже если Макса не будет в составе.

«Во всех сериях, в которых мы участвуем, мы хотим, чтобы у нас была лучшая команда, лучшие гонщики и лучшие специалисты, – приводит слова Рашбрука британский Autosport. – Но подписываем ли мы контракты с каким-то конкретным человеком? Нет, потому что у нас многолетний проект, и мы знаем, что люди в проекте будут меняться.

Мы знали о ситуации Кристиана Хорнера, мы знали об Эдриане Ньюи, о гонщиках. Некоторые из них поменялись ещё до того, как мы выехали на трассу.

Хотим ли мы, чтобы Макс остался в Red Bull-Ford в 2026 году и в дальнейшем? Конечно. Он чемпион мира, великолепный гонщик, способный вести всю команду за собой. Откажемся ли мы от проекта, если Макс уйдёт из команды? Нет, мы настроены решительно».

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