Connect with us
Автоспорт

Ford останется с Red Bull даже в случае ухода Ферстаппена

Ford останется с Red Bull даже в случае ухода Ферстаппена

В последние полтора года слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull Racing периодически затихают и вспыхивают с новой силой. Руководитель Ford Performance Motorsport Марк Рашбрук рассказал, что компания не откажется от сотрудничества с командой из Милтон-Кинса, даже если Макса не будет в составе.

«Во всех сериях, в которых мы участвуем, мы хотим, чтобы у нас была лучшая команда, лучшие гонщики и лучшие специалисты, – приводит слова Рашбрука британский Autosport. – Но подписываем ли мы контракты с каким-то конкретным человеком? Нет, потому что у нас многолетний проект, и мы знаем, что люди в проекте будут меняться.

Мы знали о ситуации Кристиана Хорнера, мы знали об Эдриане Ньюи, о гонщиках. Некоторые из них поменялись ещё до того, как мы выехали на трассу.

Хотим ли мы, чтобы Макс остался в Red Bull-Ford в 2026 году и в дальнейшем? Конечно. Он чемпион мира, великолепный гонщик, способный вести всю команду за собой. Откажемся ли мы от проекта, если Макс уйдёт из команды? Нет, мы настроены решительно».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis