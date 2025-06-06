Шакур Стивенсон оценил решение Ломаченко отказаться от боя с ним

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

На решение Ломаченко уйти из бокса отреагировал чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон, который за последние два года несколько раз вызывал украинца на бой.

«Ломаченко – это легенда на ринге и за его пределами. Он – один из великих боксеров. Уважение чемпиону».

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в 2024 году, где победил Джорджа Камбососа.

sport.ua