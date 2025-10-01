Фьюри выбрал единственного боксера, который способен победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Двоюродный брат известного британского боксера Тайсона Фьюри Хьюи назвал единственного бойца в мире, который способен сейчас победить Александра Усика.

«Есть ли такой боксер, который может сейчас победить Усика? Да, это я. Больше не вижу сейчас бойцов, которые смогли бы победить Александра», – сказал Хьюи Фьюри.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua