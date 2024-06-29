Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью назвал боксера с самым сильным ударом в истории.

«Деонтей Уайлдер – самый мощный панчер современности. Однако люди, которые говорят, что у него самый сильный удар в истории бокса, ошибаются.

Я не сомневаюсь, что Джордж Форман – самый большой панчер, которого вы когда-либо видели в боксе. Джордж просто отключал соперников. Он наносил мощные удары Али и Фрейзеру. Вспомните, что Джордж вернулся в ринг в 40 лет и нокаутировал Майкла Мурера, который победил Холифилда», – сказал Беллью.

Ранее Беллью рассказал, почему Уайлдера нельзя считать боксером мирового уровня.

sport.ua