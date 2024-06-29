Швейцария — Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

Первая игра в рамках 1/8 финала – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Halil Sagirkaya/Anadolu

Сборная Италии надеется повторить свой путь на трех своих лучших Чемпионатах Мира за последние 50 лет – совершенно невзрачное начало, но затем выход в финал. Проблема в том, что на трех своих лучших Чемпионатах Европы за те же 50 лет она выходила в финал лишь после мощного группового турнира. А сейчас она на Евро. Еще и против сборной Швейцарии, в предыдущем розыгрыше турнира в 1/8 финала выбившей Францию.

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Евро-2024. Раунд плей-офф, 1/8 финала

29 июня 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"

Швейцария 19:00 Италия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча

В эфире

Телетрансляція матчу Швейцарія — Італія Смотреть трансляцию

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