Швейцария — Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

Первая игра в рамках 1/8 финала – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Halil Sagirkaya/Anadolu
Сборная Италии надеется повторить свой путь на трех своих лучших Чемпионатах Мира за последние 50 лет – совершенно невзрачное начало, но затем выход в финал. Проблема в том, что на трех своих лучших Чемпионатах Европы за те же 50 лет она выходила в финал лишь после мощного группового турнира. А сейчас она на Евро. Еще и против сборной Швейцарии, в предыдущем розыгрыше турнира в 1/8 финала выбившей Францию.
Евро-2024. Раунд плей-офф, 1/8 финала
29 июня 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"
Швейцария 19:00 Италия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляция матча
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