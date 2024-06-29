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Швейцария — Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

Первая игра в рамках 1/8 финала – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024

Швейцария - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Halil Sagirkaya/Anadolu

    • Сборная Италии надеется повторить свой путь на трех своих лучших Чемпионатах Мира за последние 50 лет – совершенно невзрачное начало, но затем выход в финал. Проблема в том, что на трех своих лучших Чемпионатах Европы за те же 50 лет она выходила в финал лишь после мощного группового турнира. А сейчас она на Евро. Еще и против сборной Швейцарии, в предыдущем розыгрыше турнира в 1/8 финала выбившей Францию.

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    • Евро-2024. Раунд плей-офф, 1/8 финала

    29 июня 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"

    Швейцария 19:00 Италия

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Швейцария - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

    Швейцария - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

    Швейцария - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

    В эфире

    Швейцария - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

    Телетрансляція матчу Швейцарія — Італія Смотреть трансляцию

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