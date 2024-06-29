Ферстаппен: Машина позволяла атаковать по-настоящему

После победы в спринте Макс Ферстаппен продолжил австрийский уик-энд, выиграв юбилейный, 40-й поул в своей карьере в Формуле 1.

Его напарник Серхио Перес квалифицировался восьмым и объяснил свой результат тем, что к финалу у него не осталось новых комплектов мягких шин.

Макс Ферстаппен (1-й): «Квалификация сложилась очень хорошо. Мы учли всё то, что выяснили сегодня утром, после чего постарались немного подкорректировать настройки машины, и думаю, что это отлично сработало.

Конечно, сейчас температура покрытия трассы была несколько выше, чем вчера, поэтому пилотировать было сложнее, но и машина сегодня работала намного лучше. Я мог по-настоящему, более агрессивно атаковать в поворотах, каждый мой круг получался так, как надо, и пилотирование доставило немало удовольствия.

Уже какое-то время мне не удавалось стартовать с поула в воскресенье, поэтому очень здорово, что мы выиграли квалификацию. Я очень рад за команду, ведь она упорно трудится, стараясь сделать машину более конкурентоспособной, и сегодняшний результат убедительно это подтверждает. Разумеется, я надеюсь, что завтра нам удастся это продемонстрировать и по ходу гонки.

Радом со мной из первого ряда гонку начнёт Ландо Норрис, и с ним всегда интересно бороться на трассе. Посмотрим, что у нас получится, но надеюсь, что соперничество вновь будет острым».

Его напарник Серхио Перес квалифицировался восьмым и объяснил свой результат тем, что к финалу у него не осталось новых комплектов мягких шин.

Серхио Перес (8-й): «Действительно, машина управлялась лучше, но при такой плотности результатов мне не удалось создать достаточный задел, поэтому пришлось использовать дополнительный комплект новых шин. В результате я вышел в финал, не имея в запасе новых шин.

Думаю, сегодня была возможность выступить намного лучше, но, к сожалению, не удалось сохранить на финал дополнительные комплекты шин.

В гонке предстоит плотная борьба, поэтому, думаю, будет интересно».

Источник