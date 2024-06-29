Истборн. Фритц победил Пёрселла и стал трёхкратным чемпионом турнира

Тэйлор Фритц выиграл очередной титул на турнире ATP 250 в Великобритании

Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Макс Пёрселл (Австралия, Q) 6:4, 6:3

Американский теннисист успешно провёл свой третий финал на травяном покрытии. Напомним, что Фритц становился победителем турнира в Истборне в 2019 и 2022 годах.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(4), 6:3

QF: Шан Цзюньчэн (Китай, Q) 7:6(5), 7:6(5)

SF: Александар Вукич (Австралия, LL) 7:6(5), 7:6(4)

FR: Макс Пёрселл (Австралия, Q) 6:4, 6:3

Тэйлор Фритц сыграл 14-й финал в карьере, в котором выиграл свой восьмой титул. В этом сезоне американец был чемпионом на турнире ATP 250 в Делрей-Бич, а также сыграл в решающем матче турнира ATP 250 в Мюнхене.

Отметим, что Макс Пёрселл провёл свой дебютный финал на уровне ATP. Ранее его лучшим результатом в Туре был полуфинал также в Истборне три года назад. Австралиец стал четвёртым «квалифаером» в истории турнира, который смог дойти до финала.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua