Рим. Киченок и Кенин выиграли стартовый матч в парной сетке

Украинско-американская пара вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США) – Лучия Брондзетти/Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) 6:0, 6:4

Киченок и Кенин провели на корте меньше часа игрового времени. По ходу матча теннисистки реализовали 5 из 9 брейк-поинтов и проиграли один гейм на своих подачах.

Следующие соперницы украинско-американского дуэта определятся в матче Эйша Мухаммед/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 8) – Кристина Букша/Анджелика Морателли (Испания/Италия).

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