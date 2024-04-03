Каролин Возняцки: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы взять реванш у Калининой за поражение в Майами»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки пообщалась с Tennis Channel после выхода во второй круг на турнире WTA в Чарльстоне

О переходе с харда на грунт

«Я думаю, что это всегда не так уж и просто, но мне очень нравится делать этот переход через зелёный грунт, а не сразу играть на красном. Зеленый грунт немного более плотный, поэтому вы не так сильно скользите. И для меня это очень приятный переход, когда я успеваю подобрать ноги под себя и занять нужную позицию. В Чарльстоне у меня было несколько удачных выступлений, замечательных матчей, матчей с упорной борьбой. Кажется, я дважды была здесь в финале и однажды брала титул. Это довольно хорошая статистика для меня, потому что остальные турниры во время грунтового сезона не всегда были такими же положительными.

О пребывании на турнире без детей и мужа

«Это совсем другое. Это были действительно приятные несколько дней, когда можно было выспаться и иметь немного времени, но сейчас я скучаю по ним. Это впервые, когда они не со мной на турнире, поэтому это, безусловно, немного странно, но возвращает меня к старым временам. Когда только я и мой папа, мы едем вместе и стараемся сделать все, что в наших силах. И поскольку я здесь не с детьми, то лучше мне бы уже выигрывать».

О желании взять реванш у Ангелины Калининой

«Это было тяжелое поражение для меня в матче в Майами. У меня был матчбол. Матч был почти у меня в кармане. Я позволила ему выскользнуть из моих рук, а она начала играть очень хорошо. Так что это было тяжелое поражение для меня. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы взять реванш. Сейчас это другое покрытие, мы обе знаем игру друг друга. Так что мне надо стараться оставаться агрессивной и стабильной».

Поединок между Ангелиной Калининой и Каролин Возняцки состоится завтра 3 апреля. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка

btu.org.ua