Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. Стародубцева за два часа проиграла в матче первого круга

Юлия Стародубцева завершила выступление на турнире WTA 125 в Испании



Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан, Испания • 31 марта – 6 апреля • грунт • $115,000

Дейстующая чемпионка: Мария Лурдес Карле (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 4) – Сюзан Бандекки (Швейцария) 2:6, 6:3, 4:6

Украинская теннисистка не смогла выиграть свой первый матч на грунте в этом году. По ходу противостояния с Бандекки Стародубцева реализовала 6 из 12 брейк-поинтов и проиграла 7 геймов на собственной подаче.

Это поражение стало для Юлии седьмым за последние десять сыгранных матчей.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua