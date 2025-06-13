Хертогенбос. Русе впервые вышла в полуфинал на траве, Мертенс будет бороться за третий финал в сезоне

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Людмила Самсонова (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) 6:2, 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:2, 7:6(4)

Элизе Мертенс (Бельгия, 3) – Юань Юэ (Китай, LL) 6:0, 6:4

Екатерина Александрова (-, 2) – Вероника Кудерметова (-, 8) 5:7, 6:4, 6:2

Елена-Габриэла Русе пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA и впервые на траве. Соперницей румынки будет Элизабетта Коччаретто, для которой это также будет пятый полуфинал, однако второй на травяном покрытии. Теннисистки ранее не играли друг против друга.

Элизе Мертенс проведет 25-й полуфинал на уровне Тура и уже третий в этом году. Бельгийка попробует третий раз в сезоне выйти в финал, если обыграет Екатерину Александрову, которой проиграла в феврале на турнире в Дохе.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua