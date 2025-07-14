Рейтинг ATP. Синнер повторил достижение Курье, Шелтон улучшил свой персональный рекорд в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер, новый чемпион Уимблдона, начал 58-ю неделю в статусе первой ракетки мира и сравнялся по этому показателю с Джимом Курье (12-й результат в истории).

По итогам травяного “мэйджора” в топ-10 произошло несколько изменений: Тэйлор Фритц, дошедший до полуфинала, поднялся на четвертое место, тем самым повторив личный рекорд, а Бен Шелтон, который сыграл в 1/4 финала, обновил свое персональное достижение в рейтинге, поднявшись на девятую позицию.

Самый большой подъем в рейтинге совершил Николас Ярри, который стартовал на Уимблдоне с квалификации и смог дойти до четвертого круга. Чилиец поднялся на 47 строчек вверх и вернулся в топ-100, занимая 96-е место.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 14.07.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 12030 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8600 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 6310 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 5035 очков (+1)

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4650 очков (-1)

6. Новак Джокович (Сербия) – 4130 очков

7. Лоренцо Музетти (Италия) – 3350 очков

8. Хольгер Руне (Дания) – 3340 очков

9. Бен Шелтон (США) – 3330 очков (+1)

10. Андрей Рублёв (-) – 3110 очков (+4)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

9. Бен Шелтон (США)

19. Флавио Коболли (Италия)

30. Алекс Микельсен (США)

38. Габриэль Диалло (Канада)

48. Жуан Фонсека (Бразилия)

51. Жауме Мунар (Испания)

63. Маттиа Беллуччи (Италия)

82. Итан Куинн (США)

Чемпионская гонка ATP (на 14.07.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 7540 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 6000 очков

3. Новак Джокович (Сербия) – 3380 очков

4. Александр Зверев (Германия) – 3280 очков

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2940 очков

6. Лоренцо Музетти (Италия) – 2610 очков

7. Тэйлор Фритц (США) – 2465 очков

8. Бен Шелтон (США) – 2210 очков

9. Каспер Рууд (Норвегия) – 2075 очков

10. Алекс де Минор (Австралия) – 2035 очков

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Фото: Getty Images.

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