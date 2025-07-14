Квят и Бедрин приняли участие в тестах Формулы Е

В понедельник в Берлине состоялись тесты новичков Формулы Е, в которых в составе команды DS Penske принимали участие Даниил Квят и Никита Бедрин.
Лучшее время по итогам дня показал гонщик Формулы 2 и участник молодёжной Академии Alpine Габриэле Мини. Его лучший круг, 57.248 секунды, оказался быстрее лучшего круга, показанного основными гонщиками Формулы Е во время этапа в Берлине. Примечательно, что Мини пилотировал Nissan Оливера Роуланда, который в прошедшее воскресенье досрочно гарантировал себе чемпионский титул.
Гонщик DTM Айханджан Гювен за рулём Porсshe показал второе время, уступив две десятых секунды лидеру. Замкнул первую тройку ещё один гонщик Формулы 2 Куш Маини, опередивший Каллума Вуазена и участника молодёжной программы McLaren Алекса Данна.
Претендент на титул в Формуле 2 Джек Кроуфорд показал шестое время, а резервный гонщик команды Mercedes в Формуле 1 Фредерик Вести стал восьмым.
Даниил Квят с отставанием в 0,640 секунды расположился на одиннадцатом месте в протоколе, на одну позицию опередив Никиту Бедрина.
Результаты тестов новичков Формулы Е в Берлине
|Пилот
|Команда
|Разница
|1. Г.Мини
|Nissan
|57.428
|2. A.Гювен
|Porsche
|+0.226
|3. К.Майни
|Mahindra
|+0.359
|4. К.Вуазен
|Kiro
|+0.500
|5. А.Данн
|McLaren
|+0.540
|6. Д.Кроуфорд
|Andretti
|+0.594
|7. Х.Бартер
|Lola
|+0.595
|8. Ф.Вести
|Andretti
|+0.612
|9. А.Джусти
|Lola
|+0.620
|10. Т.Пуршер
|Maserati
|+0.638
|11. Д.Квят
|DS Penske
|+0.640
|12. Н.Бедрин
|DS Penske
|+0.752
|13. Л.Форнароли
|Jaguar
|+0.770
|14. А.Леклер
|Maserati
|+0.805
|15. Д.Беганович
|Mahindra
|+0.867
|16. З.О’Салливан
|Envision
|+0.982
|16. Э.Пуллинг
|Nissan
|+1.029
|18. Э.ЛЛойд
|McLaren
|+1.232
|19. Д.Чэдвик
|Jaguar
|+1.234
|20. Э.Вайсс
|Porsche
|+1.255
|21. Д.Хоггард
|Envision
|+1.323
|22. Б.Бустаманте
|Kiro
|+1.550