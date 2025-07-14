Connect with us
Автоспорт

Квят и Бедрин приняли участие в тестах Формулы Е

Квят и Бедрин приняли участие в тестах Формулы Е

В понедельник в Берлине состоялись тесты новичков Формулы Е, в которых в составе команды DS Penske принимали участие Даниил Квят и Никита Бедрин.

Лучшее время по итогам дня показал гонщик Формулы 2 и участник молодёжной Академии Alpine Габриэле Мини. Его лучший круг, 57.248 секунды, оказался быстрее лучшего круга, показанного основными гонщиками Формулы Е во время этапа в Берлине. Примечательно, что Мини пилотировал Nissan Оливера Роуланда, который в прошедшее воскресенье досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Гонщик DTM Айханджан Гювен за рулём Porсshe показал второе время, уступив две десятых секунды лидеру. Замкнул первую тройку ещё один гонщик Формулы 2 Куш Маини, опередивший Каллума Вуазена и участника молодёжной программы McLaren Алекса Данна.

Претендент на титул в Формуле 2 Джек Кроуфорд показал шестое время, а резервный гонщик команды Mercedes в Формуле 1 Фредерик Вести стал восьмым.

Даниил Квят с отставанием в 0,640 секунды расположился на одиннадцатом месте в протоколе, на одну позицию опередив Никиту Бедрина.

Результаты тестов новичков Формулы Е в Берлине

Пилот Команда Разница
1. Г.Мини Nissan 57.428
2. A.Гювен Porsche +0.226
3. К.Майни Mahindra +0.359
4. К.Вуазен Kiro +0.500
5. А.Данн McLaren +0.540
6. Д.Кроуфорд Andretti +0.594
7. Х.Бартер Lola +0.595
8. Ф.Вести Andretti +0.612
9. А.Джусти Lola +0.620
10. Т.Пуршер Maserati +0.638
11. Д.Квят DS Penske +0.640
12. Н.Бедрин DS Penske +0.752
13. Л.Форнароли Jaguar +0.770
14. А.Леклер Maserati +0.805
15. Д.Беганович Mahindra +0.867
16. З.О’Салливан Envision +0.982
16. Э.Пуллинг Nissan +1.029
18. Э.ЛЛойд McLaren +1.232
19. Д.Чэдвик Jaguar +1.234
20. Э.Вайсс Porsche +1.255
21. Д.Хоггард Envision +1.323
22. Б.Бустаманте Kiro +1.550

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis