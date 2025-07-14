Квят и Бедрин приняли участие в тестах Формулы Е

В понедельник в Берлине состоялись тесты новичков Формулы Е, в которых в составе команды DS Penske принимали участие Даниил Квят и Никита Бедрин.

Лучшее время по итогам дня показал гонщик Формулы 2 и участник молодёжной Академии Alpine Габриэле Мини. Его лучший круг, 57.248 секунды, оказался быстрее лучшего круга, показанного основными гонщиками Формулы Е во время этапа в Берлине. Примечательно, что Мини пилотировал Nissan Оливера Роуланда, который в прошедшее воскресенье досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Гонщик DTM Айханджан Гювен за рулём Porсshe показал второе время, уступив две десятых секунды лидеру. Замкнул первую тройку ещё один гонщик Формулы 2 Куш Маини, опередивший Каллума Вуазена и участника молодёжной программы McLaren Алекса Данна.

Претендент на титул в Формуле 2 Джек Кроуфорд показал шестое время, а резервный гонщик команды Mercedes в Формуле 1 Фредерик Вести стал восьмым.

Даниил Квят с отставанием в 0,640 секунды расположился на одиннадцатом месте в протоколе, на одну позицию опередив Никиту Бедрина.

Результаты тестов новичков Формулы Е в Берлине

Пилот Команда Разница 1. Г.Мини Nissan 57.428 2. A.Гювен Porsche +0.226 3. К.Майни Mahindra +0.359 4. К.Вуазен Kiro +0.500 5. А.Данн McLaren +0.540 6. Д.Кроуфорд Andretti +0.594 7. Х.Бартер Lola +0.595 8. Ф.Вести Andretti +0.612 9. А.Джусти Lola +0.620 10. Т.Пуршер Maserati +0.638 11. Д.Квят DS Penske +0.640 12. Н.Бедрин DS Penske +0.752 13. Л.Форнароли Jaguar +0.770 14. А.Леклер Maserati +0.805 15. Д.Беганович Mahindra +0.867 16. З.О’Салливан Envision +0.982 16. Э.Пуллинг Nissan +1.029 18. Э.ЛЛойд McLaren +1.232 19. Д.Чэдвик Jaguar +1.234 20. Э.Вайсс Porsche +1.255 21. Д.Хоггард Envision +1.323 22. Б.Бустаманте Kiro +1.550

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