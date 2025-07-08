В Pirelli провели день тестов в Сильверстоуне

В Pirelli начали сегодня двухдневные тесты прототипов шин 2026 года в Сильверстоуне с участием Aston Martin и Sauber, предоставивших специально доработанные машины, инженеров и гонщиков.

В первый день шинники сосредоточились на сравнении вариантов конструкции шин перед их омологацией, которая запланирована на 1 сентября.

Фелипе Другович проехал на Aston Martin AMR25 112 кругов с лучшим временем 1:30.119, а Габриэль Бортолето на Sauber C45 – 110 кругов с лучшим временем 1:31.341.

Тесты продолжатся завтра – молодой бразилец из Sauber останется, а за руль Aston Martin сядет Лэнс Стролл.

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