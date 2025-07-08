Назван рейтинг лучших супертяжей. Нет Джошуа и Фьюри, есть украинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известная платформа DAZN, которая будет транслировать бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, назвала десятку лучших боксеров супертяжелого дивизиона за всю историю.

Интересно, что в списке не нашлось места ни Тайсону Фьюри, ни Энтони Джошуа, а вот украинец Александр Усик попал в список.

Топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса по версии DAZN

Рокки Марчиано, Александр Усик, Джо Луис, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Мухаммед Али.

Бой Усика и Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

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sport.ua