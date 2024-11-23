Захожий сенсационно потерял титул чемпиона Европы

23 ноября в Гайдельберге (Германия) состоялся бой за звание чемпиона Европы по версии EBU – в ринге встретились действующий обладатель титула Александр Захожий (19–0, 15 КО, Украина) и претендент Лабинот Джоджай (19–0–1, 16 КО, Косово).

Несмотря на внушительную разницу в габаритах в пользу украинца, Джоджай начал бой намного увереннее – легко прорывался на ближнюю дистанцию, комбинировал удары и заставлял Захожего постоянно вязать бой. Во втором раунде украинец отправил соперника в нокдаун, однако развить успех не сумел.

Александр постепенно отдавал бой в пользу представителя Косово – Лабинот молниеносно атаковал, уверенно двигался на ногах и избегал контратак от Захожего. Украинский боксер не мог нащупать удобную дистанцию и выглядел очень неуверенно.

Чемпион постоянно клинчевал и бил в затылок Джоджая – зал недовольно гудел, а судья периодически предупреждал украинского боксера из-за грязной манеры ведения боя.

В шестом раунде претендент нанес несколько опасных ударов и даже серьезно потряс Захожего – тот выживал в ринге и никак не мог подстроиться под суперника. Косовар полностью контролировал бой и не позволял украинцу диктовать свои условия. Седьмой раунд превратился в одностороннее избиение чемпиона – Лабинот разбивал оппонента боковыми ударами.

Захожий немного выровнял бой в восьмом и девятом раундах – агрессивно шел вперед, пытался финишировать соперника, однако сил оставалось все меньше. Джоджай отправил Захожего в нокдаун в десятом раунде, однако добить не успел – прозвучал гонг, который позволил украинцу немного восстановиться.

Итог – дважды 116–110 и 115–111. Лабинот Джоджай стал новым чемпионом Европы, а Захожий проиграл впервые в своей карьере.

sport.ua