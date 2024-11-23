Тото Вольфф, комментируя в эфире телеканала Sky Sports сегодняшнее квалификационное достижение Джорджа Расселла, пошутил, что Mercedes для достижения высоких результатов «просто нужна зимняя погода». Он имел в виду, что в Лас-Вегасе в конце ноября, да ещё по ночам реально холодно: например, сейчас там всего +6.

Тото Вольфф: «Нам просто нужна зимняя погода! (смеётся) Нам нужно выступать на таких трассах, как Сильверстоун и Спа, где тоже холодно и льёт дождь. Или в Лас-Вегасе, где мы гоняемся ближе к полуночи.

Именно в таких условиях наша машина просто оживает – когда холодно, когда проблемы со сцеплением, поэтому мы рады, что в этот уик-энд здесь именно такая погода.

Понятно, что всё относительно. Но, судя по информации, которую мы получали от наших гонщиков, машина действительно работает вполне нормально. При этом мы слышим намного больше жалоб на машины других команд – их гонщики говорят о недостаточно хорошем сцеплении.

Для следующего года нам нужно постараться создать машину, которая будет эффективно работать на любых трассах и в любых условиях. Но посмотрим, каких результатов нам удастся добиться завтра.

При этом я ещё не знаю, какой гоночный темп мы сможем показать, но знаю, что на вчерашних тренировках Шарль Леклер был быстрее всех на длинной серии кругов. В любом случае для начала важно добиться, чтобы резина не слишком сильно гранулировалась, а там будет видно, как пойдут дела. Но вообще любая из топ-команд может выиграть завтрашнюю гонку.

Если говорить о Льюисе Хэмилтоне, то он был быстрее всех во второй квалификационной сессии, но нам ещё предстоит проанализировать, за счёт чего. В любом случае, наиболее важная сессия уик-энда нас ждёт завтра. Будем надеяться, ничто не помешает нам одержать победу.

В прошлом году мы были здесь не так уж конкурентоспособны. По-моему, тогда мы показали третий результат в квалификации, но в гонке несколько откатились назад. В общем, мы знаем, что холодная погода нас устраивает, но сама трасса подходит машине Mercedes в меньшей степени. Но, например, в скоростном 3-м повороте мы были намного быстрее, чем кто-либо из соперников. Так что в целом обнадёживающие признаки есть».

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