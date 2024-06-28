Элбон: Жаль, мы не решились на более экстремальные меры

В пятницу в Австрии был тот редкий случай, когда Логан Сарджент опередил Алекса Элбона, своего напарника по команде Williams. Американцу даже удалось пробиться во вторую сессию в квалификации к спринту, тогда как Алекс выбыл из борьбы ещё в первой, показав лишь 19-й результат.

Алекс Элбон (19-й): «Если честно, дело было даже не в ошибках, но мне просто не удалось достаточно хорошо проходить 3-й и 4-й повороты. Сложности отчасти связаны с тем, что баланс машины был далеко не лучший – нам никак не удавалось добиться оптимальной картины, даже не знаю, почему.

Я пытался что-то предпринять, как-то менять стиль пилотирования, но это ни к чему не привело. По сути в квалификации у меня была всего одна попытка, и нам не удалось её нормально провести. Остаётся лишь сожалеть, что между тренировкой и квалификацией мы не решились пойти на более экстремальные меры при корректировке настроек, но так уж получилось.

Однозначно, завтра мы продолжим вносить изменения в настройки, стараясь выжать из машины максимум».

Логан Сарджент (15-й): «По ходу первой сессии я старался постепенно наращивать скорость, но при этом понимал, что во второй надо будет проехать круг как-то особенно хорошо. Я предпринял такую попытку, но мне не удалось правильно пройти 1-й и 3-й повороты, после чего стало понятно, что надо попробовать как-то отыграться на оставшейся части круга.

Если честно, это мне почти удалось, но я зацепил гравий в 6-м повороте, из-за чего попытка получилась неважной. Тем не менее, я доволен своей работой, и в завтрашнем спринте мы стартуем с неплохой позиции.

Условия на трассе от сессии к сессии меняются, и полагаю, что надо стараться это предвидеть и учитывать при выборе настроек. Мне представляется, что вместе с командой мы неплохо поработали, наращивая темп от тренировки до квалификации. Постараемся и дальше действовать примерно так же, но могу точно сказать, что по сравнению с Барселоной мы сделали шаг вперёд».

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