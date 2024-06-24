Изола: Борьба была похожа на шахматную партию

По ходу гонки в Барселоне гонщики использовали все три состава резины, и в итоге именно оптимальная шинная стратегия позволила добиться большего…

Марио Изола, Pirelli: «Это была напряженная и временами зрелищная гонка. Невероятный старт Расселла, похожий на старт Алонсо в 2011-м, дуэли Джорджа с Максом, а затем с Ландо – это было красиво!

Борьба лидеров была похожа на шахматную партию с участием четырёх команд, занявшими первые восемь мест, в которой ходы определялись стратегией и контролем за состоянием шин.

Все три состава показали ожидаемые результаты, как в плане износа, так и в плане деградации, несмотря на то, что температура была значительно выше, чем вчера обещал прогноз. Шины Soft и Medium показали наилучшие результаты, в то время как шины Hard, несмотря на более высокую температуру асфальта, немного уступали по общим характеристикам и не давали решающего преимущества в плане деградации».

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