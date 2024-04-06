Ферстаппен: Контракт с Алонсо станет нарушением традиций

Макс Ферстаппен предупредил Red Bull, что подписание контракта с Фернандо Алонсо на 2025 год станет нарушением традиций развития и продвижения молодых гонщиков. Видимо, опасается такого напарника, хоть и утверждает обратное.

«Мне всё равно, кто пилотирует вторую машину», — сказал Ферстаппен голландской De Limburger. «Я всегда верю в себя и считаю, что могу победить любого. Но я считаю странным контракт с 42-летним гонщиком.

В Red Bull была традиция самостоятельно обучать молодых гонщиков. Контракт с Серхио уже не соответствовал этой тенденции, и это особенно очевидно в случае с 42-летним гонщиком.

У меня нормальные отношения с Фернандо, но я думаю о будущем команды. В конечном итоге именно от них зависит, что будет дальше».

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