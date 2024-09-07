Тото Вольфф: Все поддерживают идею спринта на тестах

Мы уже рассказывали о том, что тесты молодых гонщиков, которые проходят в Абу-Даби после завершения сезона, в этом году могут включать в себя спринтерскую гонку. Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, что все команды поддерживают эту идею.

Тото Вольфф: «Мы обсуждали этот вопрос на заседании Комиссии Формулы 1, и мы все заинтересованы в том, чтобы дать молодым гонщикам больше возможностей. Суть в том, что если проводить спринт для молодых гонщиков в дни гоночного уик-энда, это может повлиять на основных гонщиков и на результат главной гонки, что может оказаться достаточно болезненным для тех, кто ведёт борьбу за титул.

Мы не нашли другую возможность, которая позволит молодым пилотам пройти через все процедуры гоночного уик-энда и атаковать на пределе. Если в Абу-Даби у них будет один полноценный день для гонок, то все будут с одинаковым количеством топлива, на одинаковых шинах, и будет интересно посмотреть, как они справятся за рулём актуальных машин. При этом сезон уже будет завершён.

Для команды день будет напряжённым, но мы работаем в индустрии развлечений, и это лучшая идея, как предоставить молодым гонщикам больше времени для работы на трассе. На заседании не было ни одного человека, который не поддержал бы предложение, поскольку у нас у всех одинаковые цели».

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