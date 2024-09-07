ЛН. Уэльс – Турция 0:0. Гости выстояли в меньшинстве

В параллельном поединке группы Исландия победила Черногорию

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Лига наций

Группа 4 Лиги B

"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Сегодня Крейг Беллами дебютировал не только во главе сборной Уэльса, но и в целом в роли главного тренера во взрослом футболе. В соперниках был четвертьфиналист Евро-2024. Четвертьфиналист, удививший сегодня с негативной стороны. То ли был удивлен соперником?

Уже на шестой минуте гости пропустили атаку, но Рэмзи в этом моменте головой пробил мимо цели. Впоследствии Уилсон классной подачей нашел Джеймса в чужой штрафной – эму немного не хватило до акцентированного удара.

Впоследствии игра перешла к большому количеству борьбы, а в середине первого тайма ее градус повысился. Арбитр начал успокаивать участников матча желтыми. Досталось даже наставнику турок Монтелле – он слишком много апеллировал.

К концу первого тайма Уэльс забил после классной разрезной передачи от Рэмзи и гола Томаса Сорбы. Однако арбитры зафиксировали офсайд. А сразу же после перерыва Сорба неплохо целил под дальнюю левую стойку – не попал.

И только теперь пришло время турок. Сначала с положительной стороны. Гюллер создал момент для Йилмаза, затем голкипер хозяев Уорда чуть не привез себе гол – в этом эпизоде ​​спас защитник. Дальше была отрицательная сторона. В первом тайме Йылмаз увидел перед собой горчичник за неспортивное поведение, а на 62 минуте – за фол. Поэтому оставил гостей в меньшинстве.

И нет, турки не посыпались. Наоборот – хозяева не знали, что нужно делать, когда у тебя на одного игрока больше. Да еще и на исходе встречи Чалханоглу с углового навесил прямо на голову партнеру, но тот пробил в голкипера. Был вполне настоящий шанс вырвать уже, казалось бы, мертвую игру.

Уэльс – Турция 0:0

Уэльс: Уорд – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Джордан Джеймс (О. Купер 89), Рэмси (К. Мур 72), Нико Уильямс – Сорба (Л. Кумас 73), Бреннан Джонсон, Гарри Уилсон

Турция: Гюнок – Челик (Топча 90), Союнчу, Бардакчи, Мюлдюр – Айхан, Юксек (Йокушлу 77) – Гюлер (Кахведжи 90), Кокджу (Чалханоглу 65), Йилдиз (Актюркоглу 77) – Йылмаз

Предупреждения: Г. Уилсон 28, Б. Джонсон 29 – Йилдиз 25, Йылмаз 31, 62, Монтелла 32 (за пределами поля), Айхан 39, Челик 61

Удаление: Йылмаз 62 (вторая желтая)

Лига наций

Группа 4 Лиги B

"Лаугардальсвёллур" (Рейкьявик)

Главный арбитр: Вилли Дедаджо (Франция)

В параллельном матче группы встречались тоже соперники примерно одинакового уровня. Более активно начала Черногория. Был момент у Милутина Осмаича, также голкипер исландцев на 31-й минуте вступил в игру после удара того же нападающего "Престона" Осмаича.

Однако на исходе тайма исландцы забили из углового: Оскарссон замкнул подачу партнера. А на 59 минуте хозяева удвоили счет благодаря тому же угловому: теперь забил Торстейнссон. Стандарты оказались сегодня главной силой "викингов".

Благодаря этому Исландия на текущем этапе лидирует в группе 4 дивизиона B. А уже 9 сентября "викинги" посетят Турцию, а Черногория примет Уэльс.

Исландия – Черногория 2:0

Голы: Оскарссон 39, Торстейнссон 58

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