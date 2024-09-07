ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинская модель Мила Кузнецова сделала предложение украинскому боксеру Александру Усику. Кузнецова, которая является обладательницей самого большого бюста Украины, предложила вынести чемпионский пояс Усика на бой-реванш с Тайсоном Фьюри.

«4 года назад я посетила музей братьев Кличко, увидела чемпионские пояса Виталия и Владимира и увлеклась боксом. Слежу за боями Усика, очень обрадовалась его победе над Тайсоном Фьюри в Рияде в мае.

А сейчас имею предложение на декабрьский бой-реванш в Саудовской Аравии. Во-первых, сама хотела бы вынести один из чемпионских поясов Александра в ринг перед боем. Уверена, это вызвало бы дополнительный ажиотаж и среди тысяч зрителей в Рияде, и среди миллионов телезрителей по всему миру», – сказала Кузнецова.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua