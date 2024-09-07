Пропуск Магнуссеном гонки – на пользу Берману и Haas

В Монце Кевин Магнуссен получил очередные штрафные баллы, их количество достигло «критической массы», и неизбежным следствием станет пропуск гонки в Баку.

С одной стороны, для него и для Haas F1 это весьма неприятная новость, с другой – в ситуации есть и свои плюсы. Разумеется, не для Кевина, а для Оливера Бермана, который его заменит на Гран При Азербайджана, и, если вдуматься, то и для американской команды.

Оливер уже провёл за рулём её машин шесть тренировок начиная с прошлогоднего Гран При Мехико и произвёл на Haas отличное впечатление – в том числе и поэтому ему был предложен контракт на 2025 год. Неожиданная возможность выйти на старт гонки в Баку поможет ему подготовиться к первому полному сезону в Формуле 1, при том что дебют молодого британца в чемпионате мира состоялся ещё в начале марта, когда он заменил в составе Ferrari заболевшего Карлоса Сайнса.

По общему мнению, дебют был очень успешным, ведь Берман с первой попытки заработал очки за 7-е место, хотя городская трасса в Джидде считается очень сложной. И вот теперь ему вместе с Haas предстоит выполнить полную программу азербайджанского гоночного уик-энда. Конечно, это позволит гонщику и команде упрочить их рабочие отношения, которые уже в процессе формирования. Всё это станет ценнейшим опытом, особенно если учесть, что предсезонные тесты в Формуле 1 очень ограничены по времени.

Можно предположить, что Берман не будет испытывать особого прессинга, ведь ему не нужно ничего доказывать команде, она в него и так верит, и контракт с ним уже подписан. В любом случае волноваться он будет явно меньше, чем перед дебютом в составе Ferrari.

Понятно, что от него требуется максимально эффективно провести каждую сессию, и это тоже непросто, но для гонщика его уровня – дело привычное. Кстати, в 2023 году именно Берман, выступая в Формуле 2, выиграл не только обе гонки в Баку, но также и поул.

Задача Оливера в следующий уик-энд – помочь команде в её стремлении опередить Visa RB и подняться на 6-ю строчку Кубка конструкторов, и если он сможет заработать очки, можно будет считать, что программа-максимум выполнена. Конечно, было бы излишне смело прогнозировать, что всё будет именно так, учитывая, что опыта в Формуле 1 у Бермана совсем немного. И даже при самом оптимистичном сценарии он будет заменять Магнуссена только на этом этапе сезона, а в Сингапуре Кевин вернётся за руль.

Для Haas плюс ещё и в том, что у команды будет возможность по-настоящему проверить, на что Оливер способен по сравнению с Нико Хюлкенбергом, который в этом году заметно превосходит Кевина. На счету у опытнейшего немца 22 очка, у Магнуссена только 6 – кстати, как и у Бермана после успешного дебюта в Гран При Саудовской Аравии.

В общем, в дни Гран При Азербайджана Берман постарается поработать с максимальной пользой для себя, но и для команды этот незапланированный опыт сотрудничества будет очень полезен в плане подготовки к 2025 году, даже если Оливеру и не удастся провести бакинский уик-энд столь же удачно, как его дебют в Джидде.

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