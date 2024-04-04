Льюис Хэмилтон: Скорость у машины определённо есть

После схода в Мельбурне Льюис Хэмилтон назвал начало сезона худшим в карьере. В Сузуке гонщик Mercedes рассказал, что команде до сих пор не удалось найти правильный подход к техническому регламенту, который действует с 2022 года, но у нынешней машины есть скорость, и теперь важно добиться от неё большей стабильности.

Льюис Хэмилтон: «Нам пока не удалось найти подход, но это ещё не конец. Формула 1 по своей природе сложный спорт. Если у вашего первого заложенного кирпича прочный фундамент, вы можете продолжать наращивать его.

Начав работать с машиной нынешнего поколения, мы заложили пять кирпичей, но нам приходилось сбивать часть из них и пробовать снова, сбивать и пробовать снова, по сути, снижать производительность. Мы постоянно вносили изменения, пробовали различные решения, теряли нить, находили её, вновь теряли. Всё это очень сложно.

Но я настроен более оптимистично с машиной этого года. В первых гонках мы видели проблески скорости, но затем темп внезапно исчезал. Так что скорость у машины определённо есть, но нужно продолжать работать, чтобы сделать её более стабильной и лёгкой в управлении».

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