Зак Браун участвует в юбилейном фестивале в Монтерее

В этот уик-энд в Калифорнии начался традиционный фестиваль автоспорта Monterey Motorsports Reunion, причём он считается юбилейным, поскольку гонки исторических машин на легендарной трассе Лагуна-Сека проводятся с 1974 года.

За 50 лет эти очень интересные соревнования завоевали огромную популярность, в них участвуют до 400 машин разных классов, но в этом году их может быть ещё больше.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing – один из энтузиастов исторических гонок, у него целая коллекция знаменитых автомобилей, и он старается не пропускать фестивали в Монтерее. В этом году его команда United Autosports привезла в Калифорнию три машины – спортпрототип Jaguar XJR-8, принимавший участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 1987 году, видавший виды спорткар BMW 320i и чемпионскую машину Williams FW07B, на которой Алан Джонс выиграл титул в 1980-м.

На всех трёх выступает Зак Браун, предварительные квалификации уже позади, после чего он прокомментировал их итоги на своих страницах в социальных сетях: «Первый день на трассе в Монтерее вместе с United Autosports – тут всё замечательно, как всегда в Лагуна-Сека.

Позади два отличных квалификационных заезда – на Williams я показал 3-й результат, на Jaguar – 4-й. Но с BMW возникли кое-какие проблемы, с которыми постараемся разобраться. Настроение хорошее, готовимся к завтрашним гонкам!»

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