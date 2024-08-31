Даниэль Риккардо: В Монце сложно, но весело

Даниэль Риккардо показал восьмое время во второй тренировке и доволен балансом машины, а Юки Цунода – только 16-е, но завтра надеется прибавить.

Даниэль Риккардо (8-й): «Хороший день, машина в порядке. Некоторые трассы нравятся мне больше других и Монца – одна из них.

По сравнению с прошлым годом кое-что изменилось. Уложен новый асфальт и, как мы видели на примере других гонщиков, найти сцепление бывает непросто. Это сложно, но весело.

Я доволен сегодняшним днем, мы заложили хорошую основу для уик-энда. Не нужно ничего срочно менять, мы понимаем машину и знаем, что делать завтра».

Юки Цунода (16-й): «Для меня день получился сложным, нам ещё многое предстоит понять. На трассе произошли некоторые изменения, асфальт стал более гладким, изменились поребрики, что позволило атаковать чуть агрессивнее.

Это только первый день. Ночью инженеры проанализируют телеметрию и мы поймём, как прибавить к завтрашнему дню».

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