“Мы немного припозднились”. Стерлинг – о переходе в Арсенал

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"Арсенал" согласовал с "Челси" переход 29-летнего вингера сборной Англии Рахима Стерлинга на правах аренды.

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Англичанин поделился своими мыслями по поводу нового этапа в карьере:

"Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня. Мы немного опоздали, но я надеялся, что это произойдет. Я очень рад, что мы справились. Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успеха. Я хочу стать частью этого единства".