Жак Вильнёв считает, что Сайнс должен заменить Переса

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает Карлоса Сайнса лучшим кандидатом на замену Серхио Переса в Red Bull Racing.

«Среди гонщиков Red Bull в данный момент нет подходящей замены для Серхио Переса, – цитирует Жака Вильнёва SoyMotor. – Юки Цунода по-прежнему очень нестабильный гонщик. Да, он стал сдержанней, но ему не хватает стабильности. У Лиама Лоусона нет опыта, чтобы заменить Переса. Мы не знаем, справится ли он с этой задачей.

Сайнс – отличный командный игрок. Он это демонстрировал во всех командах, за которые выступал. Red Bull прямо сейчас необходимо восстановить свою форму, и подписание контракта с Карлосом станет первым шагом в этом восстановлении».

Что касается перспектив Серхио Переса, то после гонки в Венгрии в интервью телеканалу ORF Хельмут Марко рассказал, что судьба мексиканца будет решена после гонки в Спа: «В понедельник после Спа я прилечу в Англию, и мы обсудим этот вопрос с Кристианом Хорнером».

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