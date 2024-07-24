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Автоспорт

Жак Вильнёв считает, что Сайнс должен заменить Переса

Жак Вильнёв считает, что Сайнс должен заменить Переса

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает Карлоса Сайнса лучшим кандидатом на замену Серхио Переса в Red Bull Racing.

«Среди гонщиков Red Bull в данный момент нет подходящей замены для Серхио Переса, – цитирует Жака Вильнёва SoyMotor. – Юки Цунода по-прежнему очень нестабильный гонщик. Да, он стал сдержанней, но ему не хватает стабильности. У Лиама Лоусона нет опыта, чтобы заменить Переса. Мы не знаем, справится ли он с этой задачей.

Сайнс – отличный командный игрок. Он это демонстрировал во всех командах, за которые выступал. Red Bull прямо сейчас необходимо восстановить свою форму, и подписание контракта с Карлосом станет первым шагом в этом восстановлении».

Что касается перспектив Серхио Переса, то после гонки в Венгрии в интервью телеканалу ORF Хельмут Марко рассказал, что судьба мексиканца будет решена после гонки в Спа: «В понедельник после Спа я прилечу в Англию, и мы обсудим этот вопрос с Кристианом Хорнером».

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