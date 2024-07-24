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Футбол

Гендиректор Партизана: Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны?

Функционер прокомментировал отмену официальных мер накануне матча

Гендиректор Партизана: Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны?

Фото – MN PRESS

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    • Милош Вазура считает, что политике нет места в спортивных состязаниях.

    “Что сказать о таком неспортивном поведении? Наша страна не отказалась от признания территориальной цельности этой страны. Мы должны задать вопрос: "Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны, что мы должны делать и как на это отвечать?"

    Почему кто-то ставит себя на пьедестал морального судьи и судит по нему о сербских делах и поведении, а также без аргументов поучает нас? Или они когда-то осуждали эту агрессию или дистанцировались от совершенных против нас преступлений?"

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    "Почему это распространяется на спортивные площадки? Этому не место в спортивных состязаниях. Сербия последовательно держится в стороне от всех военных конфликтов и упорно проповедует мир”, – заявил функционер.

    Операция "Союзная сила" продолжалась на территории бывшей Югославии с марта по июнь 1999 года.

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