Хэмилтон: Надеюсь, Ferrari сделает шаг вперёд в Бахрейне

Льюис Хэмилтон подтвердил, что на Гран При Бахрейна команда Ferrari привезла обновлённое днище машины SF-25. Семикратный чемпион мира надеется, что новинки позволят прибавить, но о борьбе за победу с McLaren, по словам Льюиса, речи пока не идёт.

Льюис Хэмилтон: «Я рад, ведь в этот уик-энд у нас есть обновления машины. Надеюсь, они обеспечат больше прижимной силы. Я не чувствую, что у нас какое-то огромное количество проблем с машиной, просто ей в целом не хватает скорости. Но я надеюсь, что в этот уик-энд мы сделаем шаг вперёд.

Я проехал довольно большую дистанцию после тестов, которые мы провели в Бахрейне, так что должен чувствовать себя гораздо комфортнее за рулём на этой трассе, чем во время тестов. У нас есть новинки, мы гораздо лучше понимаем настройки. Надеюсь, всё это в совокупности предвещает более успешный уик-энд.

Мы пытаемся понять, за счёт чего можно догнать McLaren. Очевидно, что у них великолепная машина. В прошлом году они выиграли кубок конструкторов и отлично начали этот сезон, как и две другие ведущие команды.

Но и мы многому научились за последние гонки. Надеюсь, в этот уик-энд наша команда сделает шаг вперёд. Это не обязательно будет означать сокращение отставания, но это должно стать движением к его сокращению. Мы не говорим, что полностью сократим отставание, но если удастся добиться большего от машины, над чем команда сейчас и работает, то мы увидим более высокие результаты».

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