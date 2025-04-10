Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Перспективный британский супертяж Мозес Итаума согласен с тем, что сейчас не сможет победить Александра Усика и должен еще набрать опыт профессиональных боев.

«Я считаю, что могу победить Усика. У меня лучшие технические и физические качества. Но это случится не сейчас. Я думаю, сейчас в поздних раундах Усик просто перебоксирует и переработает меня».

«Мне нужен опыт поединков с поздними раундами, мне необходимо больше опыта. Думаю, в этом году я как раз будут делать все, чтобы набирать опыт и раунды».

«А после этого я буду готов показать свой уровень», – сказал Итаума.

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sport.ua