Кубок Билли Джин Кинг. Польша победила Швейцарию, Нидерланды выиграли все три матчи против Германии

Результаты первого игрового дня в Квалификации командного турнира
Квалификация • Брисбен, Австралия • 10-12 апреля • хард
АВСТРАЛИЯ 1-2 КАЗАХСТАН
Майя Джоинт – Юлия Путинцева 1:6, 1:6
Кимберли Биррелл – Елена Рыбакина 3:6, 6:7(4)
Сторм Хантер/Эллен Перес – Анна Данилина/Жибек Куламбаева 6:3, 6:4
Квалификация • Гаага, Нидерланды • 10-12 апреля • грунт (зал)
ГЕРМАНИЯ 0-3 НИДЕРЛАНДЫ
Юле Нимайер – Эва Веддер 3:6, 1:6
Татьяна Мария – Сюзан Ламенс 6:3, 3:6, 5:7
Анна-Лена Фридсам/Лаура Зигемунд – Сюзан Ламенс/Деми Схюрс 6:7(5), 5:7
Квалификация • Острава, Чехия • 10-12 апреля • хард (зал)
ЧЕХИЯ – БРАЗИЛИЯ
Мари Боузкова – Лаура Пигосси 6:0, 7:6(3)
Линда Носкова – Беатрис Аддад Мая 6:4, 6:0
Доминика Шалкова/Тереза Валентова – Беатрис Аддад Мая/Луиза Стефани LIVE
Квалификация • Радом, Польша • 10-12 апреля • грунт (зал)
ПОЛЬША 2-0 ШВЕЙЦАРИЯ
Катажина Кава – Жиль Тайхманн 5:7, 6:4, 6:2
Магда Линетт – Виктория Голубич 6:4, 6:3
Майя Хвалиньска/Мартина Кубка – Селин Неф/Жиль Тайхманн LIVE
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Фото: ФТУ.