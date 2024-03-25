«Старался оставаться психологически сильным». Янник Синнер — о своей трехсетовой победе в матче третьего круга на «Мастерсе» в Майами

Третья ракетка мира Янник Синнер провел пресс-конференцию после выхода в четвертый круг «Мастерса» в Майами

В матче 1/16 финала итальянец в трех сетах победил Таллона Грикспора из Нидерландов

— Янник, насколько вас удивил соперник в первом сете?

— Конечно, он сыграл потрясающе. Я более-менее знал, чего ожидать. У меня было несколько шансов и в первом сете. Он справился с ними лучше, чем я.

Во втором сете я старался быть немного агрессивнее. В начале партии я начал чувствовать себя немного лучше. Однако затем пошел дождь и после этого все немного изменилось. В итоге я очень доволен тем, как справился с ситуацией на корте.

— Можете рассказать о том, что, по вашему мнению, у вас получилось лучше всего, особенно в последних двух сетах, и как вы будете использовать это в дальнейшем?

— В целом, я думаю, что стал играть немного интенсивнее. Но это довольно сложно, когда соперник так хорошо подает, очень непросто завязать розыгрыш. Он удивительный игрок. У него очень много сильных сторон — подача, форхендом, очень хорошая игра у сетки.

Он очень хорошо начал матч, а я просто пытался сосредоточиться на своих подачах, но затем допустил несколько ошибок и он сделал брейк. Но он отлично играл в первом сете. Иногда вы должны как-то принять это, что я и сделал. Я просто старался оставаться психологически сильным, и все. В следующем матче мы увидим, что будет. Это точно будет тяжелый матч.

— Что думаете о своем следующем сопернике Кристофере О’Коннелле?

— Против Криса я проиграл два года назад или около того в Атланте, где я тогда выиграл титул в паре вместе с Райли Опелкой. Он хороший игрок. Хорошая подача. Двигается очень хорошо. Сложный соперник.

По большей части я думаю, что мне нужно концентрироваться, на том, что я должен делать на корте. Я буду изучать своего соперника, безусловно, но я также постараюсь сохранять свою интенсивность, как я это делал сегодня во втором и третьем сетах. Если это сработает, хорошо. Если нет, придется искать решения, как это было сегодня.

Посмотрим. Безусловно, будет тяжелый матч. Никто просто так не проходит третий круг на крупном турнире, так что мне нужно быть осторожным.

btu.org.ua